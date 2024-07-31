رياضية
المغرب يتفوق على العراق ويتأهل في صدارة مجموعته
نجح المنتخب المغربي الأولمبي، في حسم صدارة المجموعة الثانية بأولمبياد باريس، بعد الفوز على شقيقه العراقي 3/0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وسجل ثلاثية المغرب أمير ريتشاردسون وسفيان رحيمي وعبد الصمد الزلزولي في الدقائق 19 و28 و36.
ورفع المغرب رصيده إلى 6 نقاط متفوقا على الأرجنتين بالمواجهات المباشرة فيما تجمد رصيد العراق عند 3 نقاط في المركز الأخير.
كووورة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة