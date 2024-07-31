المغرب يتفوق على العراق ويتأهل في صدارة مجموعته

نجح المنتخب المغربي الأولمبي، في حسم صدارة المجموعة الثانية بأولمبياد باريس، بعد الفوز على شقيقه العراقي 3/0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وسجل ثلاثية المغرب أمير ريتشاردسون وسفيان رحيمي وعبد الصمد الزلزولي في الدقائق 19 و28 و36.

ورفع المغرب رصيده إلى 6 نقاط متفوقا على الأرجنتين بالمواجهات المباشرة فيما تجمد رصيد العراق عند 3 نقاط في المركز الأخير.

كووورة