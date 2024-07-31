الأرجنتين تهزم أوكرانيا وترافق المغرب لدور الثمانية

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الثمانية في منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد فوزه على أوكرانيا بنتيجة 2-0 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

سجل تياجو ألمادا الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 47، وأضاف كلاوديو إتشفيري الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ست نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب المغربي المتصدر، والذي فاز في الجولة نفسها على العراق بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد بدأ مشواره في البطولة بالخسارة 1-2 أمام المغرب، ثم فاز على العراق 3-1 في الجولة الثانية.

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