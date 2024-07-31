وفد أميركي بالسعودية لبحث التصعيد بين إسرائيل والحوثيين

وصل وفد أميركي رفيع المستوى، بقيادة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول الوضع في اليمن والتصعيد الأخير بين إسرائيل والحوثيين، بحسب موقع “أكسيوس” الأميركي.

يتكون الوفد من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دان شابيرو.

أفاد الموقع نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات أن التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مستمر لتنفيذ العملية السياسية وتعزيز الاستقرار في اليمن والبحر الأحمر.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ماكغورك سيسافر بعد ذلك إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع السلطات المصرية حول القضايا ذات الصلة، ولإحراز تقدم في المناقشات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس.

ورفضت سفارة السعودية في واشنطن التعليق على طلب موقع “أكسيوس” بشأن المباحثات.

ويشير الموقع إلى أن أهمية الزيارة تكمن في أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكثر قلقا في الأسابيع الأخيرة بشأن التوترات المتزايدة وإمكانية الانجرار إلى صراع متجدد في اليمن.

وشن الطيران الإسرائيلي في 20 يوليو، غارات استهدفت خزانات وقود محطة الكهرباء والمنشآت النفطية بالميناء، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة تبنته جماعة الحوثي، أدى لمقتل شخص وإصابة 11 آخرين في تل أبيب.

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