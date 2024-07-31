شانتير.. كاف يختار طاقم تحكيم سوداني لمباراة الجزائر وليبيريا

أسندت لجنة التحكيم بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة الجزائر وليبيريا ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025م والمحدد لها يوم العاشر من سبتمبر 2024م لطاقم تحكيم دولي سوداني بقيادة محمود إسماعيل شانتير (حكم ساحة) ومحمد عبد الله نيالا (حكم مساعد أول) وعمر حامد محمد أحمد (حكم مساعد ثاني) وعبد العزيز جعفر عبد الله (حكم رابع).