شاهد بالفيديو.. فرحة مواطني مدينة الدلنج بإنتصارات القوات المسلحة ودحر مليشيا الحركة الشعبية شمال “الحلو”

عبر مواطنو مدينة الدلنج عن فرحتهم بانتصارات القوات المسلحة السودانية ودحر مليشيا الحركة الشعبية شمال (جناح المتمرد عبدالعزيز الحلو) وهتاف شعبي للجيش السوداني: “جيش واحد شعب واحد “.

وكانت قوات الحلو حاولت الهجوم على المدينة وتصدت لها القوات المسلحة التي استبسلت في الدفاع عن المواطنين.

جنوب كردفان – الدلنج – ٣٠ يوليو ٢٠٢٤م.

رصد وتحرير – “النيلين”