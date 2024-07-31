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شاهد بالفيديو.. فرحة مواطني مدينة الدلنج بإنتصارات القوات المسلحة ودحر مليشيا الحركة الشعبية شمال “الحلو”

2024/07/31
sudanarmy005
الجيش السوداني
عبر مواطنو مدينة الدلنج عن فرحتهم بانتصارات القوات المسلحة السودانية ودحر مليشيا الحركة الشعبية شمال (جناح المتمرد عبدالعزيز الحلو) وهتاف شعبي للجيش السوداني: “جيش واحد شعب واحد “.
وكانت قوات الحلو حاولت الهجوم على المدينة وتصدت لها القوات المسلحة التي استبسلت في الدفاع عن المواطنين.
جنوب كردفان – الدلنج – ٣٠ يوليو ٢٠٢٤م.
رصد وتحرير – “النيلين”

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