العرابي: مصر تبذل قصارى جهودها لمساعدة شعب السودان على إنهاء أزمته

أكد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، أن مصر تبذل أقصى جهودها لمساعدة الشعب السوداني الشقيق على إنهاء الحرب، وحقن الدماء، وإعادة الأمن والاستقرار إلى وطنه.

وفي كلمته أمام الندوة التي نظمها المجلس المصري للشؤون الخارجية تحت عنوان “العلاقات المصرية السودانية”، قال العرابي: “منذ اندلاع الصراع المسلح في أبريل 2023، وضعت مصر الأزمة السودانية على رأس أولوياتها، مؤكدة احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه”.

وأشار العرابي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية لدعم الشعب السوداني في أزمته الحالية، والسعي لإيجاد حل شامل وعادل في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها التي تركز على وحدة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأوضح أن مصر مستمرة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، بالإضافة إلى جهودها في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، وجمع شملهم، ودفعهم نحو رؤية موحدة تؤدي إلى تسوية الأزمة وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأضاف العرابي أن مصر تضطلع بمسؤوليتها الإنسانية والسياسية والجغرافية والتاريخية تجاه جارتها الجنوبية الشقيقة منذ بدء الأزمة، حيث استضافت ولا تزال تستضيف مؤتمرات وندوات لتشجيع الحوار السوداني السوداني والبحث عن خارطة طريق وحلول تحفظ وحدة السودان، فضلاً عن احتضانها لعدد كبير من السودانيين على أراضيها.

وسلط رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية الضوء على خصوصية وصلابة العلاقات المصرية السودانية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بالإضافة إلى عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين والمصير المشترك على مر العصور.. مشيرا إلى أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

اليوم السابع