عابد حمور يشيد بالزمن الذي حققته السباحه رنا هاني في باريس

أشاد المدرب عابد حمود المدير الفني لمنتخب السباحة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة بباريس 2024 بالزمن الذي حققته السباحة رنا هاني خلال مشاركتها في سباق 100 متر حرة وقال عابد : أستطاعت السباحه رنا هاني خلال مشاركتها الحاليه في أولمبياد باريس في سباق 100 م حرة ان تحقق زمن جيدا وكان بإمكانها ان تحرز مركزا متقدما وافضل وذلك من خلال المردرد الفني الذي قدمته في السباق ، وأضاف : بهذا الزمن نجحت رنا في كسر رقمها السابق 1،05،..