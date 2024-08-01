رئيس مجلس السيادة يؤدي صلاة الجنازة في شهداء حادثة جبيت

أدي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الاربعاء صلاة الجنازة في الشهيدين العقيد مهندس عبدالرحمن حسن والمساعد مصعب علي أحمد اللذين إستشهدا اليوم في منطقة جبيت بولاية البحر الأحمر.

وذلك بحضور أعضاء من المجلس السيادي وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية ولفيف من المواطنين.

وترحم سيادته على شهداء الحادث سائلاً الله العلي القدير أن يتقبلهم القبول الحسن ويلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء.