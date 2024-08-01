سياسية
اللاجئون السودانيون بتشاد يرحبون بتعيين كرامة واليا لغرب دارفور
رحبت قطاعات واسعة من اللاجئين السودانيين المتواجدين بدولة تشاد بتعيين الجنرال بحرالدين آدم كرامة واليا لغرب دارفور، مثمنين دور الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان لإهتمامها بقضايا غرب دارفور.
وأكدوا جاهزيتهم للزود عن حياض الوطن والوقوف جنبا إلى جنب مع والي غرب دارفور الجديد من أجل تحرير الولاية من مليشيات آل دقلو.
سونا
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