سياسية
المضادات الأرضية بكوستي تسقط أربعة مسيرات استهدفت قيادة الفرقة وجهاز المخابرات
تمكنت المضادات الأرضية للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بكوستي مساء أمس من إسقاط أربعة مسيرات استهدفت قيادة الفرقة ١٨ مشاه وجهاز المخابرات.
وأدت أحدي المسيرات التي سقطت بجهاز المخابرات العامة بكوستي لاستشهاد مقدم فى جهاز المخابرات العامة. وتؤكد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بولاية النيل الابيض أنها ترصد أي محاولات يائسة للمليشيا المتمردة وطمأنت المواطنين أن الأوضاع هادئة ومستقرة وتدعوهم لعدم الالتفات للشائعات.
سونا
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