سياسية
مجلس الوزراء السعودي: نجدد التأكيد على مواصلة مساعي المملكة العربية السعودية الرامية إلى حل الأزمة السودانية
قال مجلس الوزراء السعودي بأننا نجدد التأكيد على مواصلة مساعي المملكة العربية السعودية الرامية إلى حل الأزمة السودانية وعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
– نرحب بمخرجات الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان.
الجزيرة – السودان
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