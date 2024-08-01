تدشين المساعدات الإنسانية لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بمروى

دشنت الأمين العام لأمانة التنمية الاجتماعية بالشمالية، الأستاذة منال مكاوي، الاربعاء بمحلية مروي الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية والإيوائية والأمتعة الشخصية للوافدين بمحليات الولاية. تأتي هذه المساعدات ضمن مشروع الشراكة بين مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية ومنظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية. حضر التدشين المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، ومفوض العون الإنساني بالولاية، الدكتور عبد الرحمن علي خيري، والأمين العام لمنظمة إضافة، الأستاذ مدثر عثمان المحبوب، ولجنة أمن المحلية، واللجنة العليا لحصر وإيواء الوافدين بالمحلية.

وجددت الأمين العام لأمانة التنمية الإجتماعية شكر وتقدير حكومة الولاية لمركز الملك سلمان ومنظمة إضافة في تقديم المساعدات الإنسانية وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود لتقديم المزيد من المساعدات للوافدين جراء تداعيات الحرب بالولاية. من جهته حيا المدير التنفيذي للمحلية مجهودات مركز الملك سلمان وكافة شركاء المركز في إيصال المساعدات الإنسانية للمستفيدين داعياً لضرورة دعم وتوفير المساعدات والإحتياجات العاجلة لمتأثري السيول بمنطقة الكاسنجر. بدوره ٱبان الأمين العام لمنظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية إن مشروع المساعدات يستهدف (10) ولايات ضمن خطة المركز والمنظمة لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للوافدين بمراكز الإيواء والمجتمع المضيف.

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