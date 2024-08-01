محمد صلاح يسجل في شباك أرسنال.. فوز يونايتد وتشيلسي وخسارة الريال

سجل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، هدف “الريدز” الأول في شباك أرسنال في الدقيقة 13 بتمريرة من زميله هارفي إيليوت.

لم يبالِ صلاح بمراقبة الظهير البرازيلي غابرييل، وسدد الكرة بقدمه اليسرى في شباك الحارس كارل هين. وأضاف فابيو كارفالهو الهدف الثاني من تمريرة ثانية من هارفي إيليوت، ثم سجل كاي هافيرتز هدف “المدفعجية” في الدقيقة 40 من تمريرة مارتن أوديغارد، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1. حضر المباراة الودية التي أقيمت في ملعب فيلادلفيا إيجلز لكرة القدم الأمريكية 69,876 متفرجاً.

وفي مباراة أخرى، فاز مانشستر يونايتد على ريال بيتيس الإسباني 3-2 في سان دييغو. افتتح بيتيس التسجيل عبر إيكر لوسادا في الدقيقة 15، لكن عرقلة أمادو ديالو في منطقة الجزاء منحت اليونايتد ركلة جزاء نفذها ماركوس راشفورد. سجل ديالو الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 24، وأضاف كاسيميرو الهدف الثالث بتمريرة من راشفورد لينتهي الشوط الأول 3-1. في الشوط الثاني، سجل دييغو لورينتي هدف بيتيس الثاني.

أما تشيلسي فقد فاز على كلوب أمريكا المكسيكي في أتالانتا عبر ركلة جزاء للفرنسي كريستوفر نكونكو بالدقيقة الثالثة ثم سجل الواعد الإسباني مارك غيو (18 عاماً) الهدف الثاني في الدقيقة 21، وأضاف مادويكي الهدف الثالث في الدقيقة 79 لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة. ريال مدريد لعب مباراته الودية في شيكاغو أمام ميلان الإيطالي، وسجل النيجيري الدولي صاموئيل شكويزي هدف الفوز للميلان في الدقيقة 55.

صحيفة الخليج