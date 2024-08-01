نهاية أسطورة.. يورغن كلوب يعتزل التدريب نهائياً

في مفاجأة صادمة لعشاق كرة القدم، أعلن الألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، اعتزاله التدريب نهائيًا عن عمر يناهز 57 عامًا. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التدريب الدولي، حيث أوضح كلوب أن مسيرته التدريبية انتهت بنهاية الموسم الماضي مع ليفربول.

أثار قرار كلوب اعتزال التدريب صدمة واسعة في الأوساط الرياضية حول العالم، وأثار تساؤلات عديدة حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة والتأثير المتوقع على عالم كرة القدم.

وفي بيان رسمي على موقع ليفربول، أوضح كلوب أنه قرر الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الكروي الحالي، حيث أبلغ النادي بقراره في نوفمبر الماضي. برر كلوب قراره بأن طاقته بدأت تنفد وأنه لم يعد قادرًا على تقديم الأداء المطلوب بشكل مستمر، مؤكدًا أن هذا القرار ليس مؤقتًا، بل هو خطوة ضرورية في مسيرته.

صحيفة الخليج