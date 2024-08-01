وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتوفير الدعم الإغاثي والإنساني للسودان ودول الجوار، مع ضمان ملكية الشعب السوداني للعملية السياسية. جاء ذلك خلال استقباله للمبعوث الأمريكي للسودان، توم بيريلو، في القاهرة الخميس.

ناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان، وتعزيز دخول وتوصيل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعوة لعقد محادثات في سويسرا بين طرفي النزاع.

كما أعربا عن تطلعهما لتقدم هذه الجهود بما يفتح المجال لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع في الوفاء بالتعهدات بتقديم الدعم للسودان ودول الجوار التي تستقبل اللاجئين السودانيين، والتي تم الالتزام بها خلال المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي للسودان عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر على مختلف المستويات من أجل العمل على التخفيف من حدة الأزمة في السودان، بما في ذلك من خلال العمل على تسهيل التوصل لرؤية مشتركة بين القوى السياسية السودانية، واستقبال مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الفارين من الحرب.

جريدة الرياض