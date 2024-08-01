الرئيس الايراني يلتقي وزير الخارجية السوداني

إلتقى السيد السفير حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف بالسيد مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم أمس الأربعاء الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٤م.

ونقل السيد وزير الخارجية المكلف تهنئة رئيس مجلس السيادة وحكومة وشعب السودان للرئيس الإيراني بنيله ثقة الشعب الإيراني وأدائه اليمين الدستورية متمنيا له التوفيق والسداد في حكم إيران وخدمة شعبها. وانتهز السيد الوزير السانحة وأطلع الرئيس الإيراني على مجمل الأوضاع في السودان والتقدم الكبير الذي تحرزه القوات المسلحة وقرب الانتهاء من التمرد، ثم تحدث عن آفاق التعاون المشترك بين السودان وإيران لما لهما من امكانات ومقدرات، وتطلع السودان للاستفادة من هذه العلاقات الجيدة لمصلحة الشعبين والبلدين وخدمة قضايا الإقليم والأمة الإسلامية. من جانبه قدم الرئيس الإيراني شكره للوزير للمشاركة في برنامج التنصيب ولقيادة وشعب السودان على التهنئة والمشاعر الطيبة، وعبر عن سعادته بعودة العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد على ضرورة تعزيزها وتنميتها.

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