المدير العام لقوات الشرطة يلتقى رئيس وفد ولاية غرب كردفان

استقبل الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه اليوم وفد ولاية غرب كردفان برئاسة الأستاذ الصادق مريدة محمد رئيس الوفد بحضور اللواء شرطة الطاهر على محمد البلولة مشرف قطاع كردفان

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة ) بتلقى السيد مدير عام قوات الشرطة خلال اللقاء تنويرا ضافيا وشافيا عن جهود ومساهمات مواطنى ولاية غرب كردفان ووقوفهم سدا منيعا فى وجه التمرد وصدهم لكافة محاولات المليشيا المتمردة لزعزعة الأمن والإستقرار بالولاية.

وذلك فى ظل الإستهداف الممنهج الذى ظلت تتعرض له مدن الولاية المختلفة كما أعلن السيد رئيس الوفد عن وقوف ومساندة جميع مكونات الولاية دعما ومؤازرة للقوات المسلحة فى حربها ضد المرتزقة والماجورين معلنا عن الجاهزية التامة لصد العدوان ودحر التمرد وهزيمته حتى يتحقق النصر المبين على المليشيا المتمردة وثمن سيادته جهود رئاسة الشرطة وبذلها المتواصل لتوفير وتجويد الخدمات الأمنية والمعاملاتية خاصة فيما يلى الجوازات والسجل المدنى والمرور وكافة الخدمات والمعاملات التى ظلت تقدمها الشرطة لمواطنى الولاية بكل تجرد ونكران للذات.

المكتب الصحفي للشرطة