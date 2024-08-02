وزير الداخلية المكلف يلتقى بمكتبه وفد مجلس نظار ولاية سنار

إلتقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الخميس بمكتبه وفد مجلس نظار ولاية سنار برئاسة التوم هجو والناظر صلاح المنصور العجب.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن السيد وزير الداخلية المكلف أشاد بالجهود المجتمعية والشعبية التى تعمل على تقديم الدعم والمساعدة لقوات الشعب المسلحة والإجهزة الأمنية الأخرى المساندة لها فى حربها ضد المليشيا المتمردة وأعوانهم من المرتزقة والمأجورين وذلك من خلال عمليات الإستنفار والمقاومة الشعبية التى إنتظمت البلاد وعملت على توحيد اهل السودان وإلتفافهم بكافة مكوناتهم وأطيافهم خلف القوات المسلحة دفاعا عن وحدة وسيادة الوطن التى إستهدفتها المليشيا المتمردة فى حربها ضد الدولة وأكد سيادته دعم وزارة الداخلية لعمليات الإسناد الشعبية والجهود المجتمعية نصرة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها من القوات النظامية والمستنفرين حتى دحر المليشيا المتمردة وتحقيق النصر عليها فى القريب العاجل والذى لاحت بشائره من خلال تقدم القوات المسلحة وإنتصارها فى المعارك بالجبهات المختلفة.

من جهته أشاد رئيس مجلس نظار ولاية سنار بإهتمام وزارة الداخلية ودعمها المقدر لجهود وحراك المجلس فى إسناده ومؤازرته للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى المساندة لها فى معركة الكرامة.

المكتب الصحفي للشرطة