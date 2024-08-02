الرئيس الايراني يلتقي وزير الخارجية السوداني

التقى السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024، مع مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نقل وزير الخارجية المكلف تهاني رئيس مجلس السيادة وحكومة وشعب السودان إلى الرئيس الإيراني بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني وأدائه اليمين الدستورية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة إيران وخدمة شعبها.

كما استغل الوزير الفرصة لإطلاع الرئيس الإيراني على الأوضاع العامة في السودان والتقدم الكبير الذي تحققه القوات المسلحة واقتراب نهاية التمرد. تحدث الوزير أيضًا عن آفاق التعاون المشترك بين السودان وإيران، مشيرًا إلى الإمكانات والمقدرات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، وتطلع السودان إلى الاستفادة من هذه العلاقات الطيبة لصالح الشعبين والبلدين وخدمة قضايا الإقليم والأمة الإسلامية.

من جانبه، قدم الرئيس الإيراني شكره للوزير على المشاركة في مراسم التنصيب، ولقيادة وشعب السودان على التهاني والمشاعر الطيبة، معبرًا عن سعادته بعودة العلاقات الثنائية بين البلدين ومؤكدًا على ضرورة تعزيزها وتنميتها.

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