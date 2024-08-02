مجلس الوزراء يجيز قانون مفوضية الايرادات ومعالجة مياه بورتسودان

أجاز مجلس الوزراء في جلسته الخميس برئاسة عثمان حسين، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، قانون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، تمهيدًا لرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقراره بصورة نهائية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر، في تصريحات صحفية، أن المجلس ناقش في جلسته اليوم عددًا من الموضوعات التي تمت مناقشتها في اللجنة المشتركة للقطاعات الوزارية. حيث وافق على مقررات معالجة مياه الشرب في البحر الأحمر، من خلال شراء وصيانة وتأهيل شبكات المياه وطلمبات السحب، وتشييد وحفر آبار، وإزالة الطمي من سد أربعات.

وأشار الوزير إلى أنه تم توجيه الجهات المنفذة للمشروع بالالتزام بالأولويات والتنسيق مع الجهات الخارجية وتجميع المبادرات الخاصة بذلك. وأضاف جرهام أن الاجتماع أقر مصفوفة توصيات مؤتمر تنمية الصناعة في السودان، بالإضافة إلى الاستراتيجية القومية للأطفال.

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