كولر يحتفل بالرقم التاريخي والاقتراب من حسم الدوري بعد الفوز على البنك الأهلي

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: المباراة كانت صعبة، ونحن ساعدنا في صعوبتها، كان بالإمكان أن تنتهي المباراة بأربعة أهداف حال استغلال الفرص التي أتيحت لنا، لكن في النهاية سعداء بالحصول على الثلاث نقاط.

وواصل: “نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وسط موسم صعب وغيابات، بسبب انضمام لاعبين إلى المنتخبات ولاعبين رحلوا عن الفريق. اللاعبون الدوليون وصلوا إلى 70 مباراة هذا الموسم وهو رقم مرعب، ويحتاجون إلى راحة تامة أسبوعين أو ثلاثة، وأخشى من تلاحم المواسم”.

وأضاف: “18 فوزًا على التوالي رقم صعب، لكن لاعبي الأهلي يقدرون قيمة قميص الأهلي، وحققوا رقمّا تاريخيًّا يحسب لهم وللجهاز الفني”.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يحسم بطولة الدوري، ولهذا سوف يجتمع مع الجهاز الفني لمواصلة التحضير للمباراة المقبلة في الدوري.

واختتم كولر تصريحاته: “الجهاز يعمل طوال الموسم على تجهيز جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في المباريات، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق، بسبب ضغط المباريات، ولا بد من تحية جميع اللاعبين”.

وحقق النادي الأهلي فوزا صعبا على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل وسام أبو علي هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 8.

وبهذه النتيجة، يتواجد الأهلي في المركز الأول بجدول الدوري برصيد 75 نقطة جمعهم من 29 مباراة ويقترب بشدة من التتويج باللقب، أما فريق البنك الأهلي فيحتل المركز الـ 12 برصيد 34 نقطة.

بوابة فيتو