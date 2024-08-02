سياسية
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل: ندين الهجوم الإرهابي الجبان لاحتفال القوات المسلحة
قال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأننا ندين الهجوم الإرهابي الجبان لاحتفال القوات المسلحة بتخريج دفعة من الضباط بجبيت الذي أثبت مرة أخرى أن الإرهاب المتفاقم الذي تمارسه ميليشيا الدعم السريع لا يستهدف البرهان في شخصه فقط.
الجزيرة – السودان
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