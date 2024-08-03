مصر إلى نصف نهائي الأولمبياد وتواجه فرنسا

تأهل منتخب مصر، إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس بعد الفوز على باراجواي (5-4 ) بركلات الترجيح بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة ربع النهائي.

تقدم منتخب باراجواي لصالح دييجو جوميز في الدقيقة (71)، وتعادل إبراهيم عادل في الدقيقة (88).

وفي ركلات الترجيح، أحرز لمنتخب مصر أحمد نبيل “كوكا”، ومحمد النني، وكريم الدبيس، وحسام عبد المجيد، وإبراهيم عادل.وسجل لصالح باراجواي دييجو جوميز ووالتر فييرا وماركوس جوميز وبارجويلا وتصدى حمزة علاء لركلة مارسيليو بيريز.

وتأهل الفراعنة بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إلى نصف النهائي للمرة الثالثة بعد دورتي 1928، و1964 ولأول مرة منذ 60 عاما.

وانضمت مصر إلى المغرب في نصف النهائي، وهو إنجاز تاريخي أن يكون فريقان عربيان في المربع الذهبي، ليضمن العرب على الأقل ميدالية أولمبية لأول مرة في منافسات كرة القدم. وكان المنتخب المغربي تفوق على أمريكا عصر اليوم (4-0)، ويواجه المنتخب الإسباني في نصف النهائي، فيما ستواجه مصر فرنسا التي تغلبت على الأرجنتين.

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