المنتخب المغربي يسحق أمريكا ويبلغ نصف النهائي

نجح منتخب المغرب في الإطاحة بمنتخب أمريكا من ربع نهائي أوليمبياد باريس بنتيجة 4-0.

والتقى المنتخبان مساء الجمعة في ستاد حديقة الأمراء أمام حضور قياسي أغلبه من الجماهير المغربية.

وضغط المنتخب المغربي وقدم مباراة كبيرة أخرى ليحكم سيطرته على المواجهة. وقبل نهاية المباراة عاد الحكم الأرجنتيني فالكون لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء أخرى لمنتخب المغرب انبرى لتنفيذها بنجاح لاعب الرجاء المهدي موهوب مانحا المغرب هدفه الرابع. ووقع منتخب المغرب على عبور مستحق لنصف نهائي الأولمبياد لأول مرة في تاريخ مشاركات الكرة المغربية بالألعاب الأولمبية.

ويلتقي المنتخب المغربي مع اسبانيا في نصف النهائي.

كووورة