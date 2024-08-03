أمريكا تلغي الاتفاقية المبرمة مع العقل المدبر لاعتداءات 11سبتمبر “خالد شيخ”

أعلنت الحكومة الأمريكية، إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001.

وقرر وزير الدفاع لويد أوستن سحب صلاحيات المسؤولة العسكرية سوزان إسكالييه، التي سهلت إبرام الاتفاق الذي كان يجنب المتهم عقوبة الإعدام.

وفي مذكرة موجهة إلى إسكالييه، أشار أوستن إلى أن اتخاذ قرارات بمثل هذه الأهمية يجب أن يكون من مسؤولياته.

وأعلن أوستن انسحابه من الاتفاقيات المبرمة مع خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، المعتقلين في غوانتانامو.

وجاء هذا القرار عقب اعتراضات من أسر ضحايا الهجمات، بعد الإعلان عن الاتفاق الذي يجنب المتهمين الثلاثة عقوبة الإعدام.

ويذكر أنه أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قبل يومين إبرام اتفاق مع خالد شيخ محمد ومتهمين آخرين من اعتداءات 11 سبتمبر، للإقرار بذنبهم مقابل عقوبات مخففة.

المرصد