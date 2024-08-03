وفد روسي في بورتسودان

نقلا عن صفحة الصحفي عبدالماجد عبدالحميد وصل وفد روسي رفيع إلى العاصمة الإدارية الجديدة بورتسودان في زيارة غير معلن عنها كما لم يتم الكشف عن هوية الوفد و أسباب الزيارة.

و يقترب السودان من توقيع اتفاق تعاون عسكري مع روسيا يتيح لها إنشاء مركز لوجستي عسكري على ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد انتقادات حادة وجهها مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تطور اعتبره مراقبون خطوة نحو إدارة السودان ظهره للغرب والاتجاه شرقا.

و توجه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى سان بطرسبورغ الروسية، في زيارة رسمية من الخامس من يونيو/حزيران الماضي للمشاركة في النسخة الـ27 من المنتدى الاقتصادي الدولي، يرافقه وزراء الخارجية والمالية والمعادن.

السودان الجديد