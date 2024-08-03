“الفاو”: نحو 5 شاحنات تحمل 190 طنا من بذور الذرة الرفيعة في طريقها إلى مدينة نيالا

قالت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بأن نحو 5 شاحنات تحمل 190 طنا من بذور الذرة الرفيعة في طريقها إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.

وقال تجمع شباب سنار بأن الأوضاع في الولاية مستقرة لأسبوع كامل بما فيها العمليات العسكرية وشح كبير في المواد الغذائية والأدوية

الجزيرة – السودان