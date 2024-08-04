جيسوس يعاكس رغبة جماهير الهلال

تمسك البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، ببقاء الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي مع الفريق للموسم الجديد. ويعد لودي من أكثر اللاعبين الذين ارتبط مستقبلهم مع الهلال بالغموض، خاصة في ظل أنباء الرحيل المتزايدة، وعدم الوصول لمستوى الإقناع بما يقدمه مع الفريق.

وأبلغ جيسوس إدارة الهلال بأنه يرغب في استمرار لودي مع الفريق وعدم التفريط في اللاعب خلال انتقالات الصيف الحالية، حسبما ذكرت صحيفة “اليوم” السعودية.وأوضحت الصحيفة أن جيسوس متمسك ببقاء اللاعب، رغم أنباء الرحيل وانتظار الإدارة الهلالية لوجود عرض مناسب لبيع اللاعب القادم من مارسيليا الفرنسي الصيف الماضي.

وتأتي رغبة جيسوس في الإبقاء على لودي، رغم الحملات الجماهيرية المستمرة من عدد كبير من مشجعي الهلال، والتي تطالب بالتخلص من بعض اللاعبين الذين لا يقدمون الإضافة.

يأتي لودي في مقدمة هؤلاء اللاعبين، حيث تأمل الجماهير رحيله وتوفير لاعب أجنبي آخر بدلاً منه في القائمة الهلالية للموسم الجديد.

ولعب لودي 11 مباراة على مستوى دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي صنع خلالها هدفًا وحيدًا بينما لم يسجل أي أهداف.

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