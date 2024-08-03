الخارجية تطالب بموقف دولي حازم تجاه المليشيا وداعميها

أصدرت الخارجية السودانية أمس الجمعة بيانا حول بيان منظمة أطباء بلا حدود أمس والتي كشفت فيه عن احتجاز مليشيا الجنجويد ، لشاحنات المنظمة التي تحمل الأدوية والمواد الغذائية العلاجية للفاشر ومعسكر زمزم منذ أكثر من 4 أسابيع وطالبت الخارجية بموقف دولي حازم تجاه المليشيا وداعميها وفيما يلي تورد نص البيان:-

جمهورية السودان وزارة الخارجية

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

كشف بيان منظمة أطباء بلا حدود أمس عن احتجاز مليشيا الجنجويد ، لشاحنات المنظمة التي تحمل الأدوية والمواد الغذائية العلاجية للفاشر ومعسكر زمزم منذ أكثر من 4 أسابيع.

يوضح بيان المنظمة بشكل كاف أن المليشيا هي من تسببت في انتشار الجوع في معسكر زمزم حسب ما ذكرت لجنة من خبراء الأمن الغذائي أمس في إطار استراتيجية التجويع التي تنتهجها وبالتالي لا أساس للزعم بأن عدم استخدام معبر حدودي بعينه هو سبب عدم وصول الإغاثة للمحتاجين.

هذا بينما يستمر حصار المليشيا لمدينة الفاشر وقصفها للمستشفيات ومعسكرات النازحين والأسواق والمساجد والمرافق العامة بالمدينة، في تحد سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2736 (2024) بتاريخ 13 يونيو.

عليه لا بد من موقف دولي حازم تجاه المليشيا وداعميها، لردعهم عن التمادي في ارتكاب الفظائع والاستخفاف بالشرعية الدولية.

سونا