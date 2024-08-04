تحذيرات من العدل والمساواة من منبر جنيف

قطع مستشار حركة العدل والمساواة السودانية د. عبد العزيز عشر بان جهات خارجية – لم يسمها – اوصلت قحت الى السلطة رغم يقين المجلس العسكري حينها عدم تمثيل قحت للشعب السوداني وذات الجهات رتبت الاتفاق الاطاري الذي قاد الى انقلاب حميدتي الفاشل – طبقا له –

وقال د. عشر خلال حديثه في منبر صحيفة اليوم التالي السودانية نظم بالقاهرة مساء اليوم اداره رئيس تحريرها الطاهر ساتي، ذات القوى تريد فرض واقع جديد من ضمنها المبادرات المطروحة.

وابدى عبد العزيز استغرابه لتجاوز متبر جدة سيما وان الاطراف لم تشكو من المنبر واعتبر جنيف محاولة لانقاذ المليشيا وتبييض صورة الامارات التي اهتزت امام المجتمع الدولي وقال ان ابوظبي مسؤولة عن تعويض السودان واعادة اعماره

وهاجم عشر الدعوة لمنبر جنيف وحذر منه وقدم حزمة اسباب: