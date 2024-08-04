بعد مشاركة أولمبية مثيرة للجدل.. ابنة بيل غيتس تعلق على انسحاب زوجها المصري نصار

أعلنت ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس دعمها لزوجها المصري بعد انسحابه من أولمبياد باريس في رياضة الفروسية.

نائل نصار أعلن انسحابه من الأولمبياد بسبب إصابة لحقت بحصانه، وفق ما أفصح عنه في تغريدة على حسابه على “إنستغرام”.

جينفر غيتس أعادت نشر تغريدة زوجها وعلقت قائلة إن رفاهية الحصان تأتي دائمًا في المقام الأول، معربة عن خيبة أملها من عدم قدرة زوجها على المنافسة ومؤكدة أنها “فخورة به”.

نصار أوضح في تغريدته أن حصانه كورونادو تعرض لإصابة خفيفة أجبرته على إنهاء رحلته الأولمبية.

وصف نصار الانتكاسة بأنها “مؤلمة” وأشار إلى أن القرار اتخذ “بعد مناقشات مستفيضة مع الفريق البيطري والاتحاد المصري” حيث اتفقت جميع الأطراف “على ضرورة إعطاء الأولوية لصحة كورونادو وتعافيه على المدى الطويل”.

ووفقًا للوائح التي تمنع الفارس من استبدال الجواد بعد الكشف الطبي الأول، “مما لا يترك لنا أي خيار سوى الانسحاب بالكامل” بحسب ما كتب نصار.

وكشف بيان الاتحاد المصري للفروسية عن إصابة الجواد وعدم القدرة على علاجه بعد الكشف عليه بالموجات فوق الصوتية.

وذكر بيان الاتحاد المصري أن نصار هو سادس فارس ينسحب من المنافسات بسبب إصابة الجواد الخاص به.

وكان نصار هو ممثل مصر الوحيد في منافسات الفروسية في أولمبياد باريس، وهي المشاركة التي أثارت جدلاً واسعاً في الإعلام المصري بسبب سفر الفارس إلى باريس برفقة 10 مرافقين من بينهم زوجته جينيفر، ابنة الملياردير الأميركي الشهير بيل غيتس.

وشارك نصار (33 عاما) في أولمبياد طوكيو وحقق المركز 24، وهو حاصل على شهادة في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأميركية.

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