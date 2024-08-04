وزيرة الشباب والرياضة: مبادرة أندية الممتاز دفعة معنوية للقوات المسلحة

قالت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية، هزار عبد الرسول، إن مبادرة أندية الممتاز لدعم القوات المسلحة تؤكد وعي ووطنية الرياضيين ووقوفهم إلى جانب الجيش، معتبرة أنها تشكل دفعة كبيرة للقوات المسلحة في مواجهة الغزو الخارجي في معركة الكرامة.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي كدفعة معنوية كبيرة للقوات المسلحة السودانية وأجهزتها، متزامنة مع الاحتفال بأعياد الجيش، وأدانت محاولة اغتيال رئيس مجلس السيادة في جبيت. كما كشفت عن تنظيم الوزارة لبرامج رياضية في الولايات دعماً للجيش، تتضمن تكريم قادة وجنود الجيش. وأكدت أن الرياضة تشكل سفارة للسودان، حيث يشارك في أولمبياد باريس رغم ظروف البلاد، وهو رسالة للعالم بأسره.

وأشارت هزار في تصريحات صحافية إلى أن الشباب يشكل 65٪ من السكان، مما يعد من مميزات السودان. ودعت الشباب إلى إبراز واقع السودان وقدرة شبابه على الالتفاف حول جيشه.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل بعمق لخدمة المواطن، مشيرة إلى أن المبادرة تعتبر خدمة للوطن وتأتي تتويجاً لجهود كبيرة بين أندية الممتاز والوزارة واتحاد الكرة، تحت رعاية نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار. وذكرت أن الفعاليات ستتضمن عروض رياضية وفعاليات للناشئين وجمع التبرعات لدعم القوات المسلحة في الثامن من الشهر الجاري.

وجهت هزار رسالة لكل الرياضيين ونساء شرق السودان للمشاركة في المبادرة دعماً للجيش، وأكدت أن الرياضة حاضرة في مراكز الإيواء من خلال أنشطة الشطرنج وغيرها، مما أسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي.