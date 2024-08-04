والي الخرطوم يفتتح مقر قناة النيل الأزرق تمهيدا لإستعادة بثها

افتتح والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، السبت المقر الجديد لقناة النيل الأزرق في أم درمان، تمهيدًا لاستئناف بث القناة قريبًا. ورحب الوالي بعودة جميع المؤسسات الفاعلة في المجتمع.

وأشار إلى أن قناة النيل الأزرق تعد من المنصات الإعلامية المهمة ذات الصيت الواسع، وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة بفضل برامجها المميزة. كما أضاف أن اختيار مقر القناة في أم درمان جاء في توقيت مهم لنقل الأحداث وحركة المجتمع من داخل كرري وأم درمان وأمبدة.