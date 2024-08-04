سياسية
والي الخرطوم يفتتح مقر قناة النيل الأزرق تمهيدا لإستعادة بثها
افتتح والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، السبت المقر الجديد لقناة النيل الأزرق في أم درمان، تمهيدًا لاستئناف بث القناة قريبًا. ورحب الوالي بعودة جميع المؤسسات الفاعلة في المجتمع.
وأشار إلى أن قناة النيل الأزرق تعد من المنصات الإعلامية المهمة ذات الصيت الواسع، وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة بفضل برامجها المميزة. كما أضاف أن اختيار مقر القناة في أم درمان جاء في توقيت مهم لنقل الأحداث وحركة المجتمع من داخل كرري وأم درمان وأمبدة.
من جهته قال مدير قناة النيل الأزرق الاستاذ عمار شيلا أن القناة جهزت موقع أمدرمان لايمانها القاطع بأهمية وجود كاميرا القناة وسط الاحداث معربا عن تقديره لتوجه والي الخرطوم وتشجيعه للقناة وكل الراغبين لاستعادة نشاطهم.
وتعهد بان تعمل القناة على نقل نبض الشارع وحركة الجماهير واتاحة الفرصة لكل المبدعين الذين ظلوا صامدين بأمدرمان وكرري وأمبدة.
سونا
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