ياسر العطا: ٧٥% من مستشاري مليشيا الدعم اسلاميين

قال عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش جيش الفريق ياسر العطا إن الدعم السريع المتمردة قامت باستيعاب كل الضباط الإسلاميين الذين تمت احالتهم للتقاعد في فترات سابقة. وأضاف في لقاء تلفزيوني مساء اليوم، أن ٧٥% من قيادات مليشيا الدعم السريع ومستشاريه الذين يتحدثون باسم قائده محمد حمدان دقلو (حميدتي) حاليا كانوا من حزب المؤتمر الوطني، وكان بعضهم يشغلون مناصب قيادية في ولاياتهم، واشار الى أن المليشيا استغلت توجهات دول الخليج تجاه الاسلاميين وبالتالي تخاطبهم بانها تكافح الاسلامين بينما تخاطب تركيا بان قيادات الجيش بعثيون وشيوعيون. وابان العطا ان من أشعل الحرب من السياسيين هم من يسعون الان لايقافها، متهما دولة الإمارات العربية المتحدة بإدارة الحرب في السودان من ابو ظبي.

سونا