برشلونة يسقط ريال مدريد في الكلاسيكو الأمريكي

قاد المهاجم الشاب، باو فيكتور، فريقه برشلونة للفوز 2-1 في الكلاسيكو الودي الذي أقيم فجر اليوم في استاد ميتلايف إيست رازرفورد في نيوجيرسي (الولايات المتحدة) على حساب ريال مدريد وسط حضور جماهيري تخطى ال82 ألف متفرج، والذي توقف لأكثر من ساعة جراء مرور عاصفة رعدية.

وقبل انطلاق المباراة، كان الإلغاء يهدد الكلاسيكو بسبب سوء الأحوال الجوية،

ونجح باو فيكتور في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق بالرأس من صناعة ليفاندوفسكي.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني له مع انطلاقة الشوط الثاني (ق54)، بعد انقضاضه بالقدم على عرضية لفايي من الرواق الأيمن.

وقلص بعدها ريال مدريد النتيجة بهدف لنيكو باز (ق82) من ركنية ليحول الكرة برأسه إلى داخل شباك البرسا.

وشارك في المباراة من جانب ريال مدريد حارس المرمى تيبو كورتوا وعدد من لاعبي الفريق الأساسيين مثل لوكاس فاسكيز وروديجر وميليتاو ومودريتش وبراهيم، إضافة للشابين أردا جولر وإندريك.

كما أشرك الإيطالي كارلو أنشيلوتي كبدلاء كل من فينيسيوس جونيور، المنضم حديثا لمران الفريق بعد العطلة، وكذلك نيكو باز، صاحب الهدف الوحيد للملكي، إضافة لعدد من اللاعبين الشبان أمثال جوان مارتينيز وياكوبو رامون ورافا أوبرادور ولورنزو أجوادو.

أما برشلونة فلعب بتير شتيجن في حراسة المرمى إضافة لعدد من اللاعبين الشبان أيضا بقيادة المدرب الجديد هانزي فليك أمثال فايي ومارك بيرنال وكاسادو وبابلو تولي وأوناي هرنانديز وباو فيكتور، إضافة للمخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

كما شارك أيضا أسماء شابة أخرى كبدلاء أمثال ميكا فايي وجيي فرنانديز ونوا درافيتش وكويم جونينت وسيرجي دومينجيز وإينياكي بينيا وهيكتور فورت، إضافة لرافينيا وفيتور روكي.

وبعد مرور 11 دقيقة من انطلاقة الكلاسيكو في الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي، توقفت المباراة بسبب مرور عاصفة رعدية، واستأنف بعدها اللقاء في الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي، وسط الأمطار، مع فترة استراحة بلغت خمس دقائق فقط.

ويعد هذا رابع انتصار لبرشلونة على ريال مدريد في رابع مواجهة ودية بينهما بالولايات المتحدة، بعد الفوز 3-2 في ميامي عام 2017 و1-0 في لاس فيجاس عام 2022 و3-0 في دالاس عام 2023.

كما يواصل باو فيكتور التألق بتسجيله لثالث أهدافه مع البرسا بقيادة فليك خلال الجولة الأمريكية، بعد هدفه أيضا أمام مانشستر سيتي، ليتم اختياره في كلتا المباراتين كأفضل لاعب.

ويغيب العديد من النجوم عن صفوف الفريقين لمشاركتهم في بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا وكذلك اللعب حاليا في الأوليمبياد، إضافة للمصابين.

ومن أبرز الغيابات كيليان مبابي من صفوف ريال مدريد ولامين جمال من برشلونة.

كورررة