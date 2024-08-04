منصة “ثريدز” تستقطب 200 مليون مستخدم

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية للتكنولوجيا أن عدد المستخدمين النشطين لمنصة ثريدز للتدوينات القصيرة قد تجاوز 200 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من هذا العام. وأفاد آدم موسيري، رئيس منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام التابعة لمجموعة ميتا، بأن عدد مستخدمي ثريدز، التي تعد منافسة لمنصة إكس (تويتر سابقاً)، وصل إلى 200 مليون مستخدم في غضون 13 شهراً فقط منذ إطلاقها. ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن موسيري قوله: “أنا سعيد بالإعلان عن وصولنا إلى 200 مليون مستخدم على ثريدز. أملي أن تتمكن منصة ثريدز من تحفيز الأفكار التي تجمع الناس معاً واستمرار نمو هذا المجتمع المذهل”.

وتحقق خدمة ثريدز نموا قويا، منذ إطلاقها في يوليو 2023 حيث وصلت إلى 150 مليون مستخدم في أبريل الماضي ثم 175 مليون مستخدم في يوليو مع الذكرى الأولى لإطلاقها، قبل أن تصل إلى 200 مليون مستخدم بعد شهر من ذلك.

صحيفة الاتحاد