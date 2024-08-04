لايبزيج يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع هدف برشلونة

أوضح نادي لايبزيج حقيقة المفاوضات الجارية بينه وبين نادي النصر السعودي بشأن ضم أحد نجوم الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف مسؤول في نادي لايبزيج لصحيفة “الرياضية” السعودية عن رغبتهم في بيع الدولي الإسباني داني أولمو، بطل يورو 2024.

وأكد المسؤول أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي عروض رسمية من الأندية السعودية، بما في ذلك النصر، لضم أولمو. وأضاف: “نحن منفتحون بالفعل على رحيل اللاعب، ولا توجد أزمة في ذلك، خاصة في ظل اهتمام أندية أوروبية بخدماته”.

وشدد على عدم وجود أي عرض رسمي حتى هذه اللحظة، مضيفاً: “المفاوضات قد تكون حدثت بالفعل، ولكن مع المحيطين باللاعب”.

وكانت تقاريرُ ربطت اسم أولمو “26 عاما” بنادي النصر، وأكدت أن اتفاقًا مبدئيًّا تم بين الطرفين على انضمام اللاعب إلى دوري روشن السعودي.

الجدير بالذكر أن داني أولمو يعد هدفا رئيسيا لنادي برشلونة الذي تقدم بأكثر من عرض لضم اللاعب، ولا يعطل الصفقة سوى الشروط المالية الصارمة للنادي الألماني.

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