بحضور سفير السودان بالقاهرة والقنصل السوداني بأسوان، وزير التربية والتعليم يخاطب ورشة تقييم التعليم السوداني في مصر

خاطب الأستاذ/ محمود سرالختم الحوري وزير التربية والتعليم العام المكلف فعالية ورشة تقييم المدارس السودانية في جمهورية مصر العربية التي نظمتها المستشارية الثقافية لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة بحضور البروفسور/ محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف والسفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي سفير جمهورية السودان لدى مصر والسفير/ عبدالقادر عبدالله محمد قنصل عام السودان بأسوان والوزير المفوض/ عمر الفاروق سيد كامل نائب السفير السوداني بالقاهرة والدكتور عاصم أحمد حسن المستشار الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة، ومدراء الأقسام بالسفارة ومدراء المدارس السودانية بجمهورية مصر.

وزير التربية والتعليم المكلف قدم لمحة تاريخية عن المدارس السودانية في جمهورية مصر، شاكراً الحكومة والشعب المصري على حسن استقبالهم لأشقاءهم السودانيين، مشيراً للتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالتعليم في البلدين.

أوضح الوزير بعزمهم علي انعقاد امتحانات الشهادة الثانوية خلال العام الجاري،، من جانبه أشار السفير/ عبدالقادر عبدلله محمد قنصل عام السودان لدى أسوان إلى التحديات التي تواجه القنصلية في أسوان والسفارة في القاهرة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمانها للمواطنين السودانيين لا سيما بعد وصول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر بعد حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية، وأن أمر التعليم يعتبر أولوية لهما.