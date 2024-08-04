كلمات من ذهب كتبها العميد الركن صديق البقاري لإبنه الملازم أحمد

عقيدة القوات المسلحة راسخة في صدور كل منسوبيها و تتجلى في كلمات قائد عسكري دفع بإبنه ليزود عن حياض الوطن بكل فخر وسعادة.

ابنى الغالى …

الآن وقد نضج الزرع و استغلظ و استوى على سوقه يعجبنا نحن الزراع و يغيظ كل خائن عميل يتربص بهذا البلد الدوائر …مبارك لك الإنضمام إلى مؤسسة الرجال النشامى قائدا … كنت أمنى نفسى بحضور يوم فرحك و لكن شغلنى عنك جرح الوطن الذى نجتهد فى تضميد جراحه بالنفوس مراهما و بلسما.

إبني الحبيب… و أنت تدخل هذا المعترك فأعلم أنك ورثت ورثة ثقيلة من أبيك و أنا لن أتحدث عنها و سأترك الحديث عنها للأيام و ستقابل ذلك فى حياتك العملية … ستجد من يحدثك عن الملازم صديق البقارى فى الجبهة الجنوبية وقتها …

و ستجد من يحدثك عن النقيب صديق البقارى فى جبال و وهاد دارفور …

و ستجد من يحدثك عن الرائد صديق البقارى فى الصحراء الكبرى ….

و ستجد من يحدثك عن المقدم صديق البقارى فى حدود السودان مع تشاد من كريارى و كلبس و مسترى و كبار وجقمة و بيضة و أم دخن و أم دافوق …

ستجد من يحدثك عن العقيد صديق فى جنوب كردفان و جبالها

و ستجد من يحدثك عن العميد صديق فى معركة الكرامة و ما أدراك ما القيادة و محيطها …

فإن كان الذى سمعته أثلج صدرك فلله الحمد و المنة فالله الله فيه و إن كان غير ذلك فكل ما يتمناه الأب أن يكون الأبن خيراً منه.”

رصد وتحرير – “النيلين”