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كلمات من ذهب كتبها العميد الركن صديق البقاري لإبنه الملازم أحمد

2024/08/04
sudanarmy005
الجيش السوداني
عقيدة القوات المسلحة راسخة في صدور كل منسوبيها و تتجلى في كلمات قائد عسكري دفع بإبنه ليزود عن حياض الوطن بكل فخر وسعادة.
ابنى الغالى …
الآن وقد نضج الزرع و استغلظ و استوى على سوقه يعجبنا نحن الزراع و يغيظ كل خائن عميل يتربص بهذا البلد الدوائر …مبارك لك الإنضمام إلى مؤسسة الرجال النشامى قائدا … كنت أمنى نفسى بحضور يوم فرحك و لكن شغلنى عنك جرح الوطن الذى نجتهد فى تضميد جراحه بالنفوس مراهما و بلسما.
إبني الحبيب… و أنت تدخل هذا المعترك فأعلم أنك ورثت ورثة ثقيلة من أبيك و أنا لن أتحدث عنها و سأترك الحديث عنها للأيام و ستقابل ذلك فى حياتك العملية … ستجد من يحدثك عن الملازم صديق البقارى فى الجبهة الجنوبية وقتها …
و ستجد من يحدثك عن النقيب صديق البقارى فى جبال و وهاد دارفور …
و ستجد من يحدثك عن الرائد صديق البقارى فى الصحراء الكبرى ….
و ستجد من يحدثك عن المقدم صديق البقارى فى حدود السودان مع تشاد من كريارى و كلبس و مسترى و كبار وجقمة و بيضة و أم دخن و أم دافوق …
ستجد من يحدثك عن العقيد صديق فى جنوب كردفان و جبالها
و ستجد من يحدثك عن العميد صديق فى معركة الكرامة و ما أدراك ما القيادة و محيطها …
فإن كان الذى سمعته أثلج صدرك فلله الحمد و المنة فالله الله فيه و إن كان غير ذلك فكل ما يتمناه الأب أن يكون الأبن خيراً منه.”
رصد وتحرير – “النيلين”

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