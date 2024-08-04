العطا: لا أنا ولا البرهان ولا كباشي ولا إبراهيم جابر نريد أن نحكم

اكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر العطا تدمير القوى الصلبة لمليشيا الدعم السريع وما تبقى منها مجموعة عصابات ونهابين.

وجدد تأكيده في حواره اليوم مع تلفزيون السودان، تماسك المؤسسة العسكرية وقادتها.

وقال إنهم لا يرغبون في الإستمرار في الحكم لكن الواجب يحتم عليهم بحكم قانون القوات المسلحة العمل على استقرار السودان وترتيب اوضاعه بالقضاء على التمرد ، ووضع تدابير الدستور والانتخابات في اقل مدة.

وتابع بقوله ” لا أنا ولا البرهان ولا كباشي ولا إبراهيم جابر نريد أن نحكم وفند الحديث عن الحرب وقال إن قرار الجميع هو مُواصلة هذه الحرب لحين القضاء على الجنجويد أو استسلامهم حسب شروط الأمة السودانية.