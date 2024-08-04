سياسية
العطا: القوات المسلحة بها مليون من القادة كلهم البرهان وكباشي وياسر العطا
صرح عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ركن ياسر العطا، بأن القوات المسلحة حددت مكان انطلاق المسيرات التي استهدفت رئيس مجلس السيادة القائد العام في جبيت.
وقال في حال استشهاد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش أو نائبه في الجيش شمس الدين كباشي أو مساعديه الآخرين “فإن القوات المسلحة بها مليون من القادة كلهم البرهان وكباشي وياسر العطا”.
وتابع خلال حوار لتلفزيون السودان قائلاً، لا يهم أن يستشهد في سبيل الوطن البرهان أو ياسر العطا أو شمس الدين كباشي أو عثمان الحسين، وأي من القادة، فالجيش السوداني مليء بملايين منهم».”.
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