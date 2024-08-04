العطا: القوات المسلحة بها مليون من القادة كلهم البرهان وكباشي وياسر العطا

صرح عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للجيش الفريق أول ركن ياسر العطا، بأن القوات المسلحة حددت مكان انطلاق المسيرات التي استهدفت رئيس مجلس السيادة القائد العام في جبيت.

وقال في حال استشهاد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش أو نائبه في الجيش شمس الدين كباشي أو مساعديه الآخرين “فإن القوات المسلحة بها مليون من القادة كلهم البرهان وكباشي وياسر العطا”.