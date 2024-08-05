شاهد.. الفرقة 12 مشاة توزع مواد غذائية للنازحين من سنجة والدندر إلى محلية سنكات بولاية البحر الأحمر

وزعت الفرقة 12 مشاة مواد غذائية للنازحين من سنجة والدندر إلى محلية سنكات بولاية البحر الأحمر، وقالت غرفة طوارئ السوكي بولاية سنار: لا تزال الأوضاع الإنسانية والأمنية متأزمة مع تفاقم وانهيار الوضع الصحي تماماً بالمحلية والعجز عن تقديم الخدمات الصحية لمصابي الأمراض “المزمنة”.

الجزيرة – السودان