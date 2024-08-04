سياسية
ياسر العطا: قبل أربعة أيام البرهان قال لي وصلت الحد، اتفق انت وكباشي عشان نسلم كباشي السلطة
قال عضو مجلس السيادة ياسر العطا لتلفزيون السودان: “قبل أربعة أيام البرهان قال لي وصلت الحد، اتفق انت وكباشي عشان نسلم كباشي السلطة، وقلت له التنحي بعد هزيمة الجنجويد”.
– لا أنا ولا البرهان ولا أي عضو من مجلس السيادة يريد أن يحكم، ونحلم باليوم الذي يصبح فيه السودان آمناً مستقراً لتسليم الأمانة
– البرهان وأعضاء مجلس السيادة والحكومة والشعب قرارهم مواصلة الحرب والانتصار فيها أو استلام الجنجويد وفق شروط الأمة السودانية
– لن يُحكم السودان مستقبلاً بالفهلوة السياسية وبندقية الجنجويد ولن يُحكم سياسياً إلا عبر الانتخابات
– من أشعل الحرب من السياسيين وسعى إليها يريد إيقافها باستسلام الجيش وانكسار الأمة السودانية
– تنسيقية “تقدم” تمثل الآن بؤرة الخيانة الوطنية والشعب السوداني لن يسامح قيادتها.
الجزيرة – السودان
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