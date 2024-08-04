ياسر العطا: قبل أربعة أيام البرهان قال لي وصلت الحد، اتفق انت وكباشي عشان نسلم كباشي السلطة

– لا أنا ولا ⁧‫البرهان‬⁩ ولا أي عضو من مجلس السيادة يريد أن يحكم، ونحلم باليوم الذي يصبح فيه ⁧‫السودان‬⁩ آمناً مستقراً لتسليم الأمانة