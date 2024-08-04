عالمية
رئيس نيجيريا يدعو لوقف الاحتجاجات ووضع حد لـ«إراقة الدماء»
دعا رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، يوم الأحد إلى وقف التظاهرات ووضع حد لـ”إراقة الدماء” بعد مقتل ما لا يقل عن 13 متظاهراً على يد قوات الأمن، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
وجاءت دعوته في خطاب متلفز تعهد فيه بالاستجابة لمخاوف المواطنين، في أول تعليق له على التظاهرات التي انطلقت الأسبوع الماضي.
صحيفة الخليج
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