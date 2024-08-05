الملاكمة الجزائرية إيمان تنال تعاطف العالم

نشرت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (25 عاماً) على حسابها في إنستغرام بعد فوزها على المجرية أنا هاموري، بوستر يظهر دعم وحب شعبها، وكتبت تحت المنشور: “الحمد لله”، بعد بكائها وصراخها: “أنا امرأة” رداً على المشككين في جنسها. تستعد إيمان لخوض نزال نصف نهائي وزن 66 كيلوغراماً في رولان غاروس يوم الثلاثاء، أمام التايلاندية يانجيم سوانافينغ التي أطاحت بحاملة اللقب الأولمبي التركية بوسيناز سرمنيلي قبل دقائق من فوز إيمان على غريمتها.

من جهتها، أكدت بطلة العالم في وزن الريشة الأسترالية سكي نيكولسون (28 عاماً) أن الجدل حول إيمان خليف والتايوانية لين يو تنغ لا قيمة له، وقالت: “أريد أولاً توضيح أمرين: الأول أنني واجهت كلتا الفتاتين، ولدتا أنثيين، ونشأتا كذلك كفتاتين وامرأتين ونافستا دائماً في فئة السيدات. ليستا رجلين قررا التحول إلى نساء للمشاركة في فئة السيدات بالأولمبياد.”

ودافع نجم كرة القدم ألأمريكية السابق روبرت غريفين عن إيمان خليف ونشر الظهير على حسابه: «هذا واحد من أكثر المواقف قسوة على الإطلاق في نسخ الأولمبياد، إن أجريت بحثاً ستعرف أن هناك 5 ملايين امرأة يعانين من ارتفاع معدل التيستيتيرون (هرمون الذكورة). هذه الفتاة الشابة ليست رجلاً ينازل امرأة، بل امرأة تم الحكم عليها بشكل ظالم. إيمان تتحدر من قرية في شمال غرب الجزائر وبدأت تلاكم في صباها لتدافع عن نفسها أمام الأولاد الذين كانوا يوجهون لها اللكمات. تأكد من الحقائق قبل أن تقرر تقديم رأيك في شخص أو تتنمر عليه. يجب ألا تكون الملاكمة جزءاً من حملتك السياسية كي تعزز أجندتك»، في إشارة لتطرق الرئيس السابق دونالد ترامب للموضوع.

وختم غريفين حديثه وقال: إيمان خليف امرأة من الناحية البايولوجية وإذا أردت أن تحمي بناتنا عليك أن تحميها. إن لم تجر بنفسك بحثاً عن الحقيقة فهذا يعني أن علينا أن نحمي أنفسنا منك.

صحيفة الخليج