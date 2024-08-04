عالمية

سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري

2024/08/04
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قالت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان اليوم إنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان.
وجددت السفارة دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري؛ التزامًا بقرار منع السفر إلى لبنان.
ونوّهت السفارة إلى ضرورة التواصل معها في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.

المرصد

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