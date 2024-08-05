قرار بتكليف الاستاذ أبراهيم موسى مديراً لوكالة السودان للأنباء “سونا”

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء، الأستاذ عثمان حسين عثمان، القرار رقم (104) لسنة 2021. بناءً على توصية وزير الثقافة والإعلام، تم تكليف الأستاذ إبراهيم موسى البشير عطية بتسيير مهام مدير وكالة السودان للأنباء إلى حين تعيين مدير جديد للوكالة.

وجّه القرار وزارة الثقافة والإعلام والإصلاح الإداري والمالية والتخطيط الاقتصادي، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

سونا