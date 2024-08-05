جابر يشيد باداء وزارة الصناعة والتجارة

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، بسياسات وزارة الصناعة والتجارة في توفير السلع الاستراتيجية.

وأكد الفريق إبراهيم جابر، خلال لقائه بوزير الصناعة والتجارة المهندس محاسن علي يعقوب في مكتبه ببورتسودان يوم الأحد، على ضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات مؤتمر تطوير الصناعة الذي عقد في مايو الماضي بمدينة بورتسودان، والتي تمت إجازتها من قبل اللجنة الفنية ومجلس الوزراء.

من جانبها، أطلعت وزير الصناعة عضو مجلس السيادة على أداء وزارتها والإنجازات التي تحققت، ورؤية الوزارة حول تطوير قطاعات الصناعة والتجارة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية. وأشارت الوزيرة إلى تشغيل عدد مقدر من مصانع الزيوت والمعاصر في الولايات الآمنة، تقدر بحوالي 143 معصرة، تغطي نحو 70% من احتياجات البلاد من الزيوت. وأوضحت أن مطاحن الغلال في الولايات والعاصمة الإدارية بورتسودان تغطي نحو 77% من الاحتياج الفعلي.

كما كشفت وزيرة الصناعة والتجارة أن مصنع روتانا للغلال سيدخل دائرة الإنتاج في أكتوبر المقبل بطاقة إنتاجية تقدر بألف طن في اليوم، مما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الدقيق. وأكدت أن جهود الوزارة مستمرة في إعادة تشغيل كل المصانع المتوقفة في الولايات من خلال توفير مصادر الطاقة البديلة ضمن مشروع كهربة المناطق الصناعية في الولايات التي تواجه مشاكل في إمدادات الطاقة الكهربائية.