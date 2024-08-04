بمناسبة وداعه رئيس مجلس السيادة يلتقي سفير السودان لدى أنغولا

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد بسفير السودان لدى جمهورية أنغولا، السفير عبدالرؤوف عامر علي عامر، بمناسبة وداعه لتسلم مهامه الجديدة، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين.

وفي تصريح صحفي، وصف السفير عبدالرؤوف اللقاء مع رئيس مجلس السيادة بالمثمر والبناء، حيث استمع فيه لنصائح وإرشادات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حول ضرورة تطوير وترقية علاقات السودان مع جمهورية أنغولا، مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد السفير عبدالرؤوف أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح السودان ويعزز من آفاق التعاون المشترك.