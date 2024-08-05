نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف

اطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، على سير العمل بمجلس الوزراء وتنظيم العمل في القطاعات المختلفة، لاسيما الإعلامية وإدارة الأوقاف والشؤون الدينية والمجلس الأعلى للحج والعمرة.

وتلقى سيادته، خلال لقائه اليوم بمكتبه في بورتسودان مع السيد عثمان حسين عثمان، وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، تنويراً كاملاً حول مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء بشأن هيكلة قطاعي النفط والكهرباء، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل كافة الوزارات لتنظيم القطاعات وتسيير دولاب العمل.

من جانبه، أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف أنه أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على الإجراءات التي تمت بخصوص هيكلة قطاع الكهرباء وتوحيد قطاعاته في شركة واحدة هي شركة السودان للكهرباء، وتذويب بقية الشركات في إدارات عامة، بالإضافة إلى هيكلة قطاع النفط وإدارته وتذويبه في شركة سودابت.